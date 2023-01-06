Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı tavşana çarptı! "Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz" | Video

Pegasus Havayolları'nın Münih-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağı inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Uçağın pilotunun “ Altımızdan bir tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz” diye olayı rapor etmesinin ardından inişteki iki uçak ise pisti pas geçti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.