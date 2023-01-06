Video Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı tavşana çarptı! "Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz" | Video
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı tavşana çarptı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı tavşana çarptı! "Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz" | Video

06.01.2023 | 13:29

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Pegasus Havayolları'nın Münih-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağı inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Uçağın pilotunun “ Altımızdan bir tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz” diye olayı rapor etmesinin ardından inişteki iki uçak ise pisti pas geçti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

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