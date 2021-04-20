''Sahte gelin'' Senem Müge Anlı canlı yayınında!

Senem Hanım, Halil Bey ile yuva kurmak için evlendiğini söyleyerek odadayken Halil Bey'in ben evlenmek istiyorum dediğini aktardıktan sonra bir iki gün Halil Bey'in yanında kaldığını ama Halil Bey'in cüzdanını karıştırdığını iddia etti. Ben evlenmek için Halil Bey'in yanına gittim diyen Senem Hanım, Halil Bey'in cebinde kaç lira var senin diye sorduğunu, sinir olduğunu, hareketlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Senem Hanım, Halil Bey'in evlenmeyi kabul etmeyebileceğini, ama evlenmek istediğini vurgularken Müge Anlı, hem aradaki yaş farkına hem de görünüşlere dikkat çekti. Benim için verilen para bana verilmedi diyen Senem Hanım, paranın kime verildiğini sorgulayınca Halil Bey, parayı Bilal Bey'e saydığını belirtti.