Sahte içki üretimi yapılan tesise operasyon

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OTOMATİK OYNAT
03:02
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Vahap Seçer'den basına sansür 09.11.2021 | 15:36
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Konya'da belediye otobüsü şarampole uçtu: 17 yaralı 09.11.2021 | 15:28
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Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı 09.11.2021 | 15:19
02:44
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Son dakika: Kemalpaşa Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 09.11.2021 | 14:50
01:31
Kamyon, virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır 3 yaralı 09.11.2021 | 13:50
03:00
Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü! | Video 09.11.2021 | 13:48
03:59
Tartıştığı sevgilisini zorla arabaya bindirip şiddet uyguladı! | Video 09.11.2021 | 13:21
04:53
Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış 09.11.2021 | 13:25
04:55
Cani koca karısını şarj kablosuyla bağlayıp darp etti! | Video 09.11.2021 | 11:45
06:20
Kuzey marmara otoyolu'nda kaza; Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı 09.11.2021 | 11:14
05:17
2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor! 09.11.2021 | 10:44
00:50
Antalya'da işyeri önündeki bıçaklama kamerada 09.11.2021 | 10:42
05:01
Ambalajsız keklerde ölümcül risk! | Video 09.11.2021 | 10:45
04:56
E-ticaret uygulamasına üye oldu; 75 bin lira dolandırıldı 09.11.2021 | 10:35
05:59
İstanbul'da makas atanlara 11 ayda 35 milyon lira ceza kesildi! 09.11.2021 | 10:27
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Rize'de minibüsün çarptığı kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı 09.11.2021 | 10:11
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Taksim Meydanı’nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı 09.11.2021 | 09:15
Adana polisi, bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Depoda bin 50 litre etil alkol, 213 litre gliserin, 3 bin 358 adet de farklı markalarda alkollü içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi