Video Yaşam Sahte içki üretimi yapılan tesise operasyon
Sahte içki üretimi yapılan tesise operasyon

Sahte içki üretimi yapılan tesise operasyon

09.11.2021 | 09:42

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Adana polisi, bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Depoda bin 50 litre etil alkol, 213 litre gliserin, 3 bin 358 adet de farklı markalarda alkollü içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi

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