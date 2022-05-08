Video Yaşam Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video
Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video

Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video

08.05.2022 | 09:56

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İstanbul’da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp “adınız FETÖ operasyonlarında geçiyor elinizdeki parayı güvence altına almamız gerekiyor” diyerek 1.5 milyon lira dolandıran 2 dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelilerin paraları transfer için kullandıkları döviz bürosuna baskın yapan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 450 bin liraya yakın parayı ele geçirdi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran M.B. adlı yaşlı bir kadın, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek yüklü miktarda parasının alındığını söyledi. M.B., polise yaptığı başvurudaki ifadesinde, "Beni telefon İle arayan kişi kendisinin savcı olduğunu söyledi. Çok sakin ve inandırıcı tavırları vardı. FETÖ'nün kimlik bilgilerimi ele geçirdiğini ve banka hesaplarıma ulaşmak üzere olduklarını söyledi. Bu kapsamda bir operasyon yapılacağını ancak operasyon yapılana kadar evdeki ve bankadaki paraların kendilerine teslim edilerek güvence altına alınması gerektiğini söyledi. Ben de korkuya kapıldım ve panikledim. Çok buyurgan bir ses tonuyla konuşuyordu. Beni telefonla yönlendirerek sakin bir sokakta biriyle buluşturdu. Buluştuğum kişiye paraları verdim. Daha sonra beni arayan soran olmadı. Yakın çevreme yaşadıklarımı anlattığımda dolandırıldığımı söylediler." dedi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Mağdur şahsın yaptığı başvurunun ardından Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.B'nin verdiği bilgiler doğrultusunda sokaklardaki kamera görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmada, dolandırıcılık olaylarını 4 suç kaydı olan Mehmet C.K. (23) ve 2 suç kaydı olan Cihan P'nin (22) gerçekleştirdiği belirlendi. Adreslerinin de belirlenmesiyle düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

TRANSFER MERKEZİNE OPERASYON
Yapılan sorgu ve devam eden çalışmada, 2 dolandırıcının aldıkları paraları Fatih'te bir döviz bürosu üzerinden başka kişilere transfer ettikleri tespit edildi. Döviz bürosuna da baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada, 18 bin 135 TL, 24 bin 871 dolar ve 2 bin 555 euro ele geçti. 2 kişinin, 5 kişiyi aynı yöntemle arayarak 1.5 milyonluk vurgun yaptıkları saptandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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