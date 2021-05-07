Video Yaşam Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video

Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video

Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video
07.05.2021 | 08:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 01:06
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 07.05.2021 | 08:29
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 00:52
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 07.05.2021 | 08:29
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 04:00
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 07.05.2021 | 07:44
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 01:47
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 07.05.2021 | 07:44
TRT EBA TV 7 Mayıs 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (7 Mayıs 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 07.05.2021 | 07:16
TRT EBA TV izle! 7 Mayıs Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (7 Mayıs Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 07.05.2021 | 06:54
Esra Erol, canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! Sonucu öğrenen Berna Hanım stüdyoda göbek atmaya çalıştı! | Video 04:32
Esra Erol, canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! Sonucu öğrenen Berna Hanım stüdyoda göbek atmaya çalıştı! | Video 07.05.2021 | 01:18
İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video 01:07
İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video 07.05.2021 | 00:01
Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı | Video 01:07
Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı | Video 06.05.2021 | 21:05
Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü | Video 01:48
Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü | Video 06.05.2021 | 18:38
Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video 02:38
Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video 06.05.2021 | 18:03
Yıllar önceki borcunu böyle ödedi | Video 03:52
Yıllar önceki borcunu böyle ödedi | Video 06.05.2021 | 17:22
Hatay'da esnaf ve zabıta kavgası; 1 zabıta bıçakla yaralandı | Video 00:47
Hatay'da esnaf ve zabıta kavgası; 1 zabıta bıçakla yaralandı | Video 06.05.2021 | 17:23
Antalya'daki polis - alkollü sürücü kovalamacası, kameralara yansıdı 00:39
Antalya'daki polis - alkollü sürücü kovalamacası, kameralara yansıdı 06.05.2021 | 17:18
Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:28
Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.05.2021 | 16:38
Şişli’de kız arkadaşını darp eden sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı | Video 03:31
Şişli’de kız arkadaşını darp eden sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı | Video 06.05.2021 | 16:38
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler | Video 02:03
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler | Video 06.05.2021 | 16:38
Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 01:37
Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 06.05.2021 | 16:38
Van'da temizlik görevlisinin bulduğu kanadı kırık şahin tedaviye alındı 01:49
Van'da temizlik görevlisinin bulduğu kanadı kırık şahin tedaviye alındı 06.05.2021 | 13:31
Padişahların meyvesi görücüye çıktı, talepler karşılanamıyor | Video 03:43
Padişahların meyvesi görücüye çıktı, talepler karşılanamıyor | Video 06.05.2021 | 15:35

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2?si Irak uyruklu 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece saatlerinde, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Zinde Sokak?ta meydana geldi. Gençler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada T.C. (14), Irak uyruklu B.A.İ. (17) ve Irak uyruklu S.A.İ. (22) bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulunarak hastanelere götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA