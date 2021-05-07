Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2?si Irak uyruklu 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Zinde Sokak?ta meydana geldi. Gençler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada T.C. (14), Irak uyruklu B.A.İ. (17) ve Irak uyruklu S.A.İ. (22) bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulunarak hastanelere götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.