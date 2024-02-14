Video Yaşam Sakarya'da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video
Sakarya'da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video

Sakarya'da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video

14.02.2024 | 13:14

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan arama neticesinde 736 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 105 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma kağıdı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.
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