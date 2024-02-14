Sakarya'da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video
Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.
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