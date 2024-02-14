Sakarya'da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 14.02.2024 | 13:14 Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan arama neticesinde 736 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 105 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma kağıdı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.