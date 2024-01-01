Sakarya'da ormanda yangını! | Video
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde ormanda yangın çıktı. Örtü yangınına, Orman İşletme Şefliği?ne bağlı arazözler ile müdahaleye başlandı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisindeki ormanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, ihbarda bulundu. Bölgeye, Karasu Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, örtü yangınına müdahaleye başladı. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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