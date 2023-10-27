Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisi Samsun Üniversitesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Mert Uysal idaresindeki otomobil ile Gökhan Köksal yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Mert Uysal ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.