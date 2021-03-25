Samsun'da İbrahim Zarap'ın öldüresiye dövdüğü eski eşi Emriye Metoğlu'ndan açıklama | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
01:10
02:56
70 yıllık tarihi kahvehanede yeniden çay demlenecek | Video 25.03.2021 | 12:58
03:02
01:04
01:39
08:11
İstanbul'da bisiklet hırsızı çocuklardan bıçaklı dayak dehşeti kamerada 25.03.2021 | 11:53
04:49
İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar! Alev alev böyle yandı 25.03.2021 | 11:54
01:00:04
01:30
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada | Video 25.03.2021 | 12:07
03:54
Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video 25.03.2021 | 12:07
01:54
03:17
01:31
00:44
03:13
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 25.03.2021 | 11:33
00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 25.03.2021 | 10:29
00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 25.03.2021 | 11:37
08:34
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 25.03.2021 | 10:41
Samsun'da eski eşi İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu, hastaneden taburcu olurken olayla ilgili açıklamalarda bulundu.