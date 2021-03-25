Video Yaşam Samsun'da İbrahim Zarap'ın öldüresiye dövdüğü eski eşi Emriye Metoğlu'ndan açıklama | Video

Samsun'da İbrahim Zarap'ın öldüresiye dövdüğü eski eşi Emriye Metoğlu'ndan açıklama | Video

Samsun'da İbrahim Zarap'ın öldüresiye dövdüğü eski eşi Emriye Metoğlu'ndan açıklama | Video
25.03.2021 | 13:26

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Samsun'da eski eşi İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu, hastaneden taburcu olurken olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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