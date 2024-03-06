Video Yaşam Samsun'da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video
Samsun'da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video

Samsun'da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video

06.03.2024 | 11:58

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonunda 70 adet APP araç plakası ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında yaptıkları çalışmada Çarşamba ilçesinde "APP" plaka olarak bilinen araç plakalarını imal ederek sattıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 5 kişinin ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda 48 araca ait 70 adet sahte araç plakası, kayıtların tutulduğu 2 adet ajanda ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video 01:02
Samsun'da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video 06.03.2024 | 11:58
DEAŞ’ın sözde müfreze komutanı Kırşehir’de yakalandı | Video 00:47
DEAŞ'ın sözde müfreze komutanı Kırşehir'de yakalandı | Video 06.03.2024 | 11:43
Küçükçekmece’de pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk 5’nci kattan düştü | Video 02:38
Küçükçekmece’de pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk 5’nci kattan düştü | Video 06.03.2024 | 11:42
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı | Video 00:45
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı | Video 06.03.2024 | 11:39
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 02:55
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 06.03.2024 | 10:59
Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı | Video 00:33
Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı | Video 06.03.2024 | 10:59
ATM’de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti | Video 02:13
ATM’de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti | Video 06.03.2024 | 11:24
Antalya’da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video 04:08
Antalya'da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video 06.03.2024 | 11:21
Mahzen-3 operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video 03:43
Mahzen-3 operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video 06.03.2024 | 11:00
Tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın 14 saat sonra söndürüldü | Video 02:13
Tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın 14 saat sonra söndürüldü | Video 06.03.2024 | 11:20
14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video 01:00
14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video 06.03.2024 | 11:10
Yenice depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Yenice depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.03.2024 | 10:56
Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı | Video 02:52
Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı | Video 06.03.2024 | 10:51
Zeytinburnu’nda deri imalathanesine baskın: Binlerce kaçak yılan ve deve kuşu derileri ele geçirildi | Video 01:52
Zeytinburnu'nda deri imalathanesine baskın: Binlerce kaçak yılan ve deve kuşu derileri ele geçirildi | Video 06.03.2024 | 10:44
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 02:55
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 06.03.2024 | 10:39
Beşiktaş’ın eski yıldızı Pascal Nouma 2 çocuğu dövdü iddiası | Video 01:50
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma 2 çocuğu dövdü iddiası | Video 06.03.2024 | 10:44
Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı | Video 01:44
Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı | Video 06.03.2024 | 10:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mart 2024 Çarşamba atv izle! | Video 04:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mart 2024 Çarşamba atv izle! | Video 06.03.2024 | 10:23
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü kaçtı polis kovaladı, o anlar kamerada 00:40
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü kaçtı polis kovaladı, o anlar kamerada 06.03.2024 | 10:15
Hayata çift renk bakıyor, görenler hayrete düşüyor | Video 03:15
Hayata çift renk bakıyor, görenler hayrete düşüyor | Video 06.03.2024 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA