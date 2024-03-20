Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1'i polis 3 yaralı | Video
Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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