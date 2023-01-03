Video Yaşam Sancaktepe'de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video
Sancaktepe'de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video

Sancaktepe'de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video

03.01.2023 | 13:27

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Sancaktepe'de 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Denir Ersöz'ü evinin önünden kaçırmaya çalıştığı sırada genç kadının direnişiyle karşılaşınca silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam savaşını kaybetti.

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Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K. ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken olaya tanık olan çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. O esnada Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş etti. Boynuna isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 9 gündür yaşam mücadelesi veren Ersöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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