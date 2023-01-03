Sancaktepe'de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
01:39
01:35
Otomobilin buzlanan yolda kaza yaptığı anlar kamerada | Video 03.01.2023 | 12:17
00:56
Freni boşalan kamyonetin sürücüsü ölümle burun buruna geldi | Video 03.01.2023 | 12:40
00:31
Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kamerada | Video 03.01.2023 | 12:40
02:50
Husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 03.01.2023 | 12:40
01:17
00:37
02:02
06:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 03.01.2023 | 10:41
03:01
00:50
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 3 ilde eş zamanlı operasyon | Video 03.01.2023 | 09:40
01:49
12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon | Video 03.01.2023 | 09:40
00:50
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 3 ilde eş zamanlı operasyon | Video 03.01.2023 | 09:29
02:04
İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video 03.01.2023 | 09:14
02:48
03:30
Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 03.01.2023 | 08:54
01:26
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı | Video 03.01.2023 | 08:48
00:38
Sancaktepe'de 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Denir Ersöz'ü evinin önünden kaçırmaya çalıştığı sırada genç kadının direnişiyle karşılaşınca silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam savaşını kaybetti.