Video Yaşam Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Alevler gökyüzüne yükseldi...
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Alevler gökyüzüne yükseldi...

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Alevler gökyüzüne yükseldi...

21.12.2021 | 12:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi 01:48
SON DAKİKA: Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi 21.12.2021 | 12:54
Şanlıurfa’da akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Alevler gökyüzüne yükseldi... 03:46
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Alevler gökyüzüne yükseldi... 21.12.2021 | 12:02
Esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı 00:44
Esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı 21.12.2021 | 11:54
Müge Anlı Son Bölüm Bugün Tamamı izle: 21 Aralık 2021 Salı Tek Parça izle! Müge Anlı o mesajları canlı yayında açıkladı 21:12
Müge Anlı Son Bölüm Bugün Tamamı izle: 21 Aralık 2021 Salı Tek Parça izle! Müge Anlı o mesajları canlı yayında açıkladı 21.12.2021 | 10:45
Esenyurt’ta gasp edilen kanser hastası yaşlı kadın yerde metrelerce sürüklendi | Video 01:27
Esenyurt'ta gasp edilen kanser hastası yaşlı kadın yerde metrelerce sürüklendi | Video 21.12.2021 | 09:55
Mahalle’de başlayıp hastaneye sıçrayan kavga kanlı bitti: 2 yaralı | Video 02:25
Mahalle’de başlayıp hastaneye sıçrayan kavga kanlı bitti: 2 yaralı | Video 21.12.2021 | 09:14
47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar! | Video 05:46
47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar! | Video 20.12.2021 | 18:50
Kar ve tipide mahsur kalan 20 öğrenci kurtarıldı | Video 00:38
Kar ve tipide mahsur kalan 20 öğrenci kurtarıldı | Video 20.12.2021 | 18:21
Hastanede satırlı dehşet! | Video 01:07
Hastanede satırlı dehşet! | Video 20.12.2021 | 17:46
Son dakika: Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! | Video 01:51
Son dakika: Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! | Video 20.12.2021 | 17:37
SON DAKİKA: Aydın’da doktora kafa atan şüpheli tutuklandı 00:31
SON DAKİKA: Aydın'da doktora kafa atan şüpheli tutuklandı 20.12.2021 | 17:04
İBB asansörü kapattı, engelli bireyi vatandaşlar taşıdı 00:48
İBB asansörü kapattı, engelli bireyi vatandaşlar taşıdı 20.12.2021 | 17:08
Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı | Video 00:38
Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı | Video 20.12.2021 | 16:42
Son dakika! Usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti | Video 00:28
Son dakika! Usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti | Video 20.12.2021 | 16:40
8 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor | Video 05:07
8 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor | Video 20.12.2021 | 16:27
Gaziantep’te zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 00:46
Gaziantep'te zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 20.12.2021 | 16:32
Son Dakika: Pınar Gültekin cinayetinde şifre geldi, görüntüye rastlanmadı! | Video 06:23
Son Dakika: Pınar Gültekin cinayetinde şifre geldi, görüntüye rastlanmadı! | Video 20.12.2021 | 16:01
Pet şişelere doldurulmuş halde buldular! 1 kişi gözaltına alındı 00:58
Pet şişelere doldurulmuş halde buldular! 1 kişi gözaltına alındı 20.12.2021 | 15:34
Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü | Video 01:18
Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü | Video 20.12.2021 | 15:13
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı | Video 02:05
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı | Video 20.12.2021 | 15:05

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın kameraya yansıdı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8'inci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonunun LPG pompası, ilk belirlemelere göre elektrik kaynaklı alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi istasyon çalışanları yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ile AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında ölü ve yaralı olmazken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. Bölgede bulunan bir okulda öğrenciler, bir patlama riskine karşı önce okul bahçesine, ardından da servislerle evlerine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA