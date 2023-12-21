Şanlıurfa’da uygulamaya takılan 72 motosiklet trafikten men edildi | Video
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamalarında aranan bir şüpheli yakalanırken, 72 motosiklet trafikten men edildi.
Trafik polislerinin kent genelinde 45 ekip, 96 personelin katılımıyla yaptıkları denetimlerde ise, bin 439 motosiklet kontrol edilirken, 883 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamada 72 motosiklet trafikten men edilirken, aranan 1 şahıs ise yakalandı.
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