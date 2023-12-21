Şanlıurfa’da uygulamaya takılan 72 motosiklet trafikten men edildi | Video 21.12.2023 | 14:04 Şanlıurfa’da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamalarında aranan bir şüpheli yakalanırken, 72 motosiklet trafikten men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde güvenli şehir uygulamalarını sürdürüyor. Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve devamlılığı için yapılan uygulamalarda, 408 şahıs, 89 araç sorgulanırken, toplamda 28 araca 156 bin 571 TL para cezası uygulandı. Uygulamada 6 araç trafikten men edildi. Söz konusu denetimlerde, 16 adet uyuşturucu hap adet ile 2 adet boncuk isimli tarihi eser ele geçirildi.Trafik polislerinin kent genelinde 45 ekip, 96 personelin katılımıyla yaptıkları denetimlerde ise, bin 439 motosiklet kontrol edilirken, 883 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamada 72 motosiklet trafikten men edilirken, aranan 1 şahıs ise yakalandı.