Video Yaşam Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video
Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video

Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video

01.08.2023 | 11:19

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde zırhlı polis aracı devrildi. Kazada yaralanan polisler ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye ekipler sevk ediliyor.

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