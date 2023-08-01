Video Yaşam Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit | Video
Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit | Video

Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit | Video

01.08.2023 | 13:21

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, zırhlı polis aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memurunun şehit olduğunu ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden çıkış yapan zırhlı polis araç giriş kapısında devrildi. Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde bulunan bir polis memuru Ramazan Kütük yaralandı. Devrilen zırhlı aracı gören polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, zırhlı polis aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polisin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit | Video 00:33
Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit | Video 01.08.2023 | 13:21
119 kilo uyuşturucuyla TEM’de polisi peşine takan zanlılar, adliyeye sevk edildi | Video 03:31
119 kilo uyuşturucuyla TEM’de polisi peşine takan zanlılar, adliyeye sevk edildi | Video 01.08.2023 | 13:48
Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti | Video 04:33
Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti | Video 01.08.2023 | 13:01
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı | Video 01:37
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı | Video 01.08.2023 | 10:36
Esenyurt’taki kanlı baskının zanlıları sorguda | Video 02:16
Esenyurt'taki kanlı baskının zanlıları sorguda | Video 01.08.2023 | 13:19
Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti! O anlar kamerada | Video 04:33
Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti! O anlar kamerada | Video 01.08.2023 | 12:56
Kuaförü IBAN’a para atacağım diyerek dolandırdı | Video 04:35
Kuaförü "IBAN'a para atacağım" diyerek dolandırdı | Video 01.08.2023 | 12:18
Kazada yaralandı, sağlıkçılara ‘Ben öldüm mü’ diye sordu | Video 01:37
Kazada yaralandı, sağlıkçılara ‘Ben öldüm mü’ diye sordu | Video 01.08.2023 | 13:02
Ataşehir’de İETT otobüsünde akbil tartışması kamerada | Video 02:43
Ataşehir’de İETT otobüsünde akbil tartışması kamerada | Video 01.08.2023 | 12:33
İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu | Video 03:47
İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu | Video 01.08.2023 | 12:33
Kütahya’da uyuşturucudan yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Video 01:22
Kütahya’da uyuşturucudan yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Video 01.08.2023 | 12:02
Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video 00:11
Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video 01.08.2023 | 11:20
Şanlıurfa’da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video 01:13
Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video 01.08.2023 | 11:19
Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 06:37
Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 01.08.2023 | 11:08
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 00:44
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 01.08.2023 | 11:02
Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video 00:33
Çaldığı motosikleti koşarak götürdü | Video 01.08.2023 | 11:02
Hindistan’da çatışma: 5 ölü | Video 01:59
Hindistan’da çatışma: 5 ölü | Video 01.08.2023 | 11:02
Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:53
Durdurulan araçtan 177 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01.08.2023 | 10:36
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği kamerada: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01:25
Beşiktaş’ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği kamerada: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01.08.2023 | 10:03
Avukatlar Esenyurt’taki silahlı saldırının görüntülerini değerlendirdi | Video 06:35
Avukatlar Esenyurt'taki silahlı saldırının görüntülerini değerlendirdi | Video 01.08.2023 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA