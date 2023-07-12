Video Yaşam Şanlıurfalı Tiktok fenomeni elektrik akımına kapılarak öldü | Video
Şanlıurfalı Tiktok fenomeni elektrik akımına kapılarak öldü | Video

Şanlıurfalı Tiktok fenomeni elektrik akımına kapılarak öldü | Video

12.07.2023 | 01:47

TikTok’ta çekmiş olduğu videolarla tanınan Şanlıurfalı Fenomen Sadık Dedecan, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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