Sarıyer'de araçta tartışma kazayla bitti: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Sarıyer'de seyir halindeyken kız arkadaşı ile aralarında çıkan tartışma sonucu sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından ise savrularak yan yattı. Kazada yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.
Olayı anlatan işyeri sahibi Ali Alpgündüz, "Gece saat 02.30'da arkadaş beni aradı. Dükkanın önünde kaza olduğun söyledi. Ben de geldim o anda baktım bayağı bir hasar vardı. Daha sonra rapor falan tutuldu. Arkadaşları hastaneye götürdüler. Durum bundan ibaret. Yoldan gelen arkadaşlar bizim kapının önündeki arabaya vuruyor. Arabada bizim dolaba vuruyor. Arkadaşlar içinden çıkıyor. Polis çağırdık gelip rapor tuttular. Durumları iyiydi" dedi.
OLAY ANI KAMERADA
Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeyken otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki otomobile çarptığı ardından savrularak yan yattığı görülüyor.
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