Video Yaşam Sarıyer'de araçta tartışma kazayla bitti: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Sarıyer'de araçta tartışma kazayla bitti: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

Sarıyer'de araçta tartışma kazayla bitti: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

28.02.2024 | 14:10

Sarıyer'de seyir halindeyken kız arkadaşı ile aralarında çıkan tartışma sonucu sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından ise savrularak yan yattı. Kazada yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

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Olay 19 Şubat'ta gece saatlerinde Sarıyer Baltalimanı Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sarıyer'den Beşiktaş istikametine doğru seyir halinde olan sürücüyle kız arkadaşı arasında tartışma çıktı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından ise savrularak yan yattı. Park halindeki otomobil ise çarpmanın etkisiyle savrularak bir işyerinin önündeki dolaba vurdu. Kazada araçtaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken otomobilden kendi imkanları ile çıkan hafif yaralı 2 arkadaş ambulansa alınarak tedavi altına alındı.

Olayı anlatan işyeri sahibi Ali Alpgündüz, "Gece saat 02.30'da arkadaş beni aradı. Dükkanın önünde kaza olduğun söyledi. Ben de geldim o anda baktım bayağı bir hasar vardı. Daha sonra rapor falan tutuldu. Arkadaşları hastaneye götürdüler. Durum bundan ibaret. Yoldan gelen arkadaşlar bizim kapının önündeki arabaya vuruyor. Arabada bizim dolaba vuruyor. Arkadaşlar içinden çıkıyor. Polis çağırdık gelip rapor tuttular. Durumları iyiydi" dedi.

OLAY ANI KAMERADA
Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeyken otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki otomobile çarptığı ardından savrularak yan yattığı görülüyor.

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