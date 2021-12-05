Video Yaşam Sarıyer’de ölümün teğet geçtiği anlar kamerada | Video
Sarıyer’de ölümün teğet geçtiği anlar kamerada | Video

Sarıyer’de ölümün teğet geçtiği anlar kamerada | Video

05.12.2021 | 09:56

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Sarıyer’de şiddetli lodos nedeniyle bir deponun çatısı yola uçtu. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi, üzerine düşen çatıdan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Ölümün teğet geçtiği anlar, kameralara yansıdı.

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İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan lodos yaşamı olumsuz etkilemiş ve etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçmuştu. Sarıyer Ayazağa'daki bir depoda ise fırtına nedeniyle yaşamam akıl almaz bir olayın görüştülerse ortaya çıktı.

ÖLÜMÜN TEĞET GEÇTİĞİ ANLAR
Olay günü deponun çatısı da şiddetli fırtına nedeniyle uçarak yere savruldu. Tam o esnada alanda yürüyen çalışan Ahmet A. ise uçan çatının altından kalmaktan kılpayı kurtuldu. Çatının adamı teğet geçtiği o akıl almaz anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adam alanda yürüdüğü esnada çatı uçuyor. Adam da çatı parçalarından kıl payı kurtuluyor ve Panikle açığa doğru koşuyor.

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