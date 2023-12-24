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Şehir hastanesinde doktora yumruklu saldırı | Video

Şehir hastanesinde doktora yumruklu saldırı | Video

24.12.2023 | 13:04

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor, hasta yakını 2 kişi tarafından darbedilmişti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, dün gece saatlerinde Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil servisin yeşil alanında görevli doktor Mertcan Yazıcı, Betül Ş.'yi (24) muayene ettiği sırada, hastanın yakınları olan Muhammet Eren .Ş.(17) ve Burak Ş.(27) tarafından darbedildi. Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine hastane polisi ve güvenlik personelleri sevk edildi. Saldıran 2 şüpheli gözaltına alınırken, yüzü kanlar içinde kalan doktor tedaviye alındı. Saldırının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

'SAÇINA DOKUNDUN' İDDİASIYLA SALDIRDILAR
Polis merkezinde ifadesine başvurulan hasta Betül Ş., "Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığımdan dolayı ağabeyim Burak ve kardeşim Muhammet Eren ile birlikte hastaneye geldim. Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Hastaneye gittiğimde Mertcan'ı gördüm. Tedavim bitince tekrar eve gittim, ancak evde ateşlendim. Tekrar geri hastaneye geldim ve tekrar yeşil alanda serum takıldı. Bu yüzden uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığımda doktor Mertcan'ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm. O sırada ağabeyim Burak ile doktor Mertcan arasında sözlü tartışma yaşandı. Dışarıya çıktığımda ağabeyimi ve kardeşimi polis noktasına götürdüklerini öğrendim" dediği öğrenildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezine götürülen saldırgan Muhammet Eren Ş. ve Burak Ş.'nin 'beyaz kod yönetmeliği' gereğince ifadelerinin alınmasına gerek duyulmadan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan Muhammet Eren Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burak Ş. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganlardan Muhammet Eren Ş.'nin doktor Mertcan Yazıcı'ya yumruk atarak yere düşürdüğü, daha sonra sağlık personelleri tarafından doktorun yeşil alandaki bir odaya alındığı, saldırganların o odaya girmeye çalıştığı ve güvenlik görevlilerin müdahalesi görülüyor.

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