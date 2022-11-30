Video Yaşam Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video
Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video

Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video

30.11.2022 | 12:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

E-5’te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:19
Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video 04:27
Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video 30.11.2022 | 12:10
Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.11.2022 | 11:59
E-5’te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:00
Beylikdüzü’nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video 01:33
Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video 30.11.2022 | 11:07
Mersin’de yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 53 adet araç motoru ele geçirildi | Video 02:23
Mersin'de yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 53 adet araç motoru ele geçirildi | Video 29.11.2022 | 11:19
Konya’da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 01:46
Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 30.11.2022 | 11:36
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 01:48
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 30.11.2022 | 11:36
Ankara-Niğde otobanında feci kaza: 3 ölü 1 yaralı | Video 00:31
Ankara-Niğde otobanında feci kaza: 3 ölü 1 yaralı | Video 30.11.2022 | 11:15
Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video 01:01
Yola dökülen küspe nedeniyle kayan motokurye, bariyere çarpıp öldü | Video 30.11.2022 | 09:47
8 yıllık yol verme tartışması cinayetle sonlandı! Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında | Video 02:21
8 yıllık yol verme tartışması cinayetle sonlandı! Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında | Video 30.11.2022 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 09:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 30.11.2022 | 10:35
İneğin ayağından dakikalarca çıkan iltihap görenleri şaşkına çevirdi! | Video 00:50
İneğin ayağından dakikalarca çıkan iltihap görenleri şaşkına çevirdi! | Video 30.11.2022 | 10:24
Adana’da sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 01:27
Adana'da sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 30.11.2022 | 09:57
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı | Video 00:41
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı | Video 30.11.2022 | 09:33
Mersin’de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 02:45
Mersin'de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 30.11.2022 | 09:23
Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:52
Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.11.2022 | 08:39
Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:52
Kartal’da meyve yüklü kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.11.2022 | 08:42
Esenler’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı | Video 04:31
Esenler’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı | Video 30.11.2022 | 08:39
Kars’a mevsimin ilk karı yağdı | Video 03:06
Kars'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 30.11.2022 | 08:42

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in cenazesi helallik alınmak üzere Arnavutköy’de bulunan baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını vatandaş sildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi İstanbul Arnavutköy'de bulunana baba ocağına helallik alınmak üzere getirildi. Yiğit'in cenazesinin getirildiği baba evine çok sayıda yakını da geldi. Şehidin baba ocağı ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Şehidin nişanlısı tabutun yanına gelip göz yaşı döktü. Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını vatandaş sildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi baba ocağından alınan helalliğin ardından baba ocağından ayrıldı. Şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ye götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA