Şehit cenazesinde yürek burkan görüntü: Tabutun başında ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi | Video
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Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in cenazesi helallik alınmak üzere Arnavutköy’de bulunan baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını vatandaş sildi.