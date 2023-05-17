Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik son yolculuğuna uğurlandı | Video
PKK terör örgütüne yönelik Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik’in cenazesi, Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenazesi daha sonra Hacı Güli Camisine götürüldü. Cami avlusunda bekleyen baba Mahmut Mayik, uzun süre oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Şehidin naşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualarla Bozova İlçe Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İlçe Kaymakamı Akın Oruç, ilçe belediye başkanları, askerler, polisler, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Mahmut ve Naime Mayik çiftinin 2'si erkek 5 çocuğundan en büyüğü olan Gaffar Mayik'in bekar olduğu öğrenildi.
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