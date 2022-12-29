Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım! AKINCI'dan LGK-82 ile nokta atış | Video
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığı görüntüleri paylaştı.