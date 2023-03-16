Video Yaşam Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video
Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video

Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video

16.03.2023 | 15:01

Şanlıurfa’da sele kapılan bir Reşat Ayva, ara sokakta akıntı tarafından sürüklenirken vatandaşların kamera çekimine yakalandı. Bu çekim esnasında görüntüyü çeken vatandaşa selde sürüklenen Reşat Ayva'nın elini uzattığı görüldü. Sele kapılan Ayva'nın bu görüntüsü ise tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı. Selin simgesi olan selzede Ayva'dan ise güzel haber geldi. Selde sürüklenen Reşat Ayva'nın Şanlıurfa’daki Zeytinlik Otoparkı’nın önüne vardığında otoparkçılar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

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