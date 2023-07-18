Serinlemek için girdiği Fırat Nehri’nde boğuldu! | Video

Birecik ilçesinde Mehmet Ali Kırgın, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Kırgın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleriyle dalgıçlar sevk edildi. Arama yapan ekipler, Kırgın'ın cansız bedenine ulaştı. Kırgın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.