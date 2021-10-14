Sezonun en iddialı dizisi Destan yakında atv'de... Destan 1. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı izle!

Sezonun en iddilalı dizisi yakında atv'de... atv ekranına yeni bir 'Destan' geliyor! Hazırlık süreci bir yıl süren; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı 'Destan' yakında atv'de.