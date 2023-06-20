Şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü | Video 20.06.2023 | 10:28 Düzce'de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış başta Akçakoca ilçesi olmak üzere tüm bölgede taşkınlara sebep oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerine doğru şiddetini artırdı.

Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası Düzce valiliği, Düzce belediyesi ve yetkili kurumlar sıkı önlem alarak dere yataklarında bulunan vatandaşları bulundukları evlerden alarak KYK yurtlarında yerleştirdi.

Yağışın en yoğun olduğu bölge olan Akçakoca ilçesinde ise bazı caddeler göle dönerken bazı araçlar ise sular altında kaldı.