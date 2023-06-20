Şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü | Video
Düzce'de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış başta Akçakoca ilçesi olmak üzere tüm bölgede taşkınlara sebep oldu.
Düzce genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerine doğru şiddetini artırdı.
Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası Düzce valiliği, Düzce belediyesi ve yetkili kurumlar sıkı önlem alarak dere yataklarında bulunan vatandaşları bulundukları evlerden alarak KYK yurtlarında yerleştirdi.
Yağışın en yoğun olduğu bölge olan Akçakoca ilçesinde ise bazı caddeler göle dönerken bazı araçlar ise sular altında kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü | Video 20.06.2023 | 10:28
06:07
Tabiat harikası Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor | Video 20.06.2023 | 09:49
02:39
02:39
02:44
Zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı | Video 20.06.2023 | 09:49
00:16
02:45
Çatalca’da işyerine giren şüphelilere kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video 20.06.2023 | 09:56
00:44
Hacı Sait Camisi’nin yıkılma anı böyle görüntülendi | Video 20.06.2023 | 09:49
05:10
02:08
01:27
Şehrin göbeğinde sulama kanalının korkuluklarını böyle çaldılar | Video 20.06.2023 | 08:44
03:39
02:07
Adana’da organize suç örgütüne şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var | Video 20.06.2023 | 08:47
00:23
Diyarbakır’da eğlence mekanında çok sayıda silah ele geçirildi | Video 20.06.2023 | 08:44
00:36
00:45
00:38
Sungurlu'da minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü | Video 19.06.2023 | 16:21
03:13
05:06