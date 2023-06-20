Video Yaşam Şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü | Video
Şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü | Video

Şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü | Video

20.06.2023 | 10:28

Düzce'de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış başta Akçakoca ilçesi olmak üzere tüm bölgede taşkınlara sebep oldu.

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Düzce genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerine doğru şiddetini artırdı.

Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası Düzce valiliği, Düzce belediyesi ve yetkili kurumlar sıkı önlem alarak dere yataklarında bulunan vatandaşları bulundukları evlerden alarak KYK yurtlarında yerleştirdi.

Yağışın en yoğun olduğu bölge olan Akçakoca ilçesinde ise bazı caddeler göle dönerken bazı araçlar ise sular altında kaldı.

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