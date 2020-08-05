Video Yaşam Siirt’te arazi kavgası kanlı bitti :2 ölü, 1 ağır yaralı | Video

Siirt’te arazi kavgası kanlı bitti :2 ölü, 1 ağır yaralı | Video

Siirt’te arazi kavgası kanlı bitti :2 ölü, 1 ağır yaralı | Video
05.08.2020 | 10:50

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Siirt’te arazi anlaşmazlığı yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişide ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Pınar, Turan, Fırat Uyanık ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Pınar, Turan Uyanık hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Fırat Uyanık Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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