Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı | Video 17.03.2023 | 10:25 Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. Kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kamyon çekici yardımıyla devrildiği yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.