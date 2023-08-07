Video Yaşam Silah deposuna baskın! Av tüfekleri ve pompalı tüfekler ele geçirildi… | Video
Silah deposuna baskın! Av tüfekleri ve pompalı tüfekler ele geçirildi… | Video

Silah deposuna baskın! Av tüfekleri ve pompalı tüfekler ele geçirildi… | Video

07.08.2023 | 12:42

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapılan bir adreste çok sayıda ruhsatsız silah ve malzeme ele geçirildi.

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İstanbul Polisi; Pendik İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi.

F.A. ve A.T., silah satışı esnasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 19 uzun namlulu av tüfeği, 24 pompalı tüfek, sekiz dipçik tutmacı, 10 pompalı tüfek aparatı, dört pompalı tüfek nişangahı ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

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