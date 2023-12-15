Silahla vurduğu husumetlisinin ölüp ölmediğini kontrol ettiği ortaya çıktı | Video
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 61 yaşındaki adamı otomobilde sırtından vurarak ölümüne sebep olan zanlının, silahı ateşledikten sonra şahsın ölüp ölmediğini kontrol edip kaçtığı öğrenildi.
ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ KONTROL EDİP KAÇMIŞ
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipler, güvenlik kameralarını izledi. Yapılan araştırmalar neticesinde Aydoğan'ı, 62 yaşındaki D.Z. tarafından vurulduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu D.Z. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinde aralarında daha önce husumet bulunması sebebiyle tartışma çıktığını ve Derince'den, Körfez'e kadar arabada tartışmanın devam ettiğini belirtti. Öte yandan, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen D.Z.'nin, vurduğu husumetlisinin ölüp ölmediğini kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtığı da öğrenildi.
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