Silahlı çatışma arasında kalan Yedek Astsubay hayatını kaybetti...O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Patlamanın gizemini AKİ çözecek | Video 03.07.2020 | 22:42
00:10
Patlama bölgesinde AKİ ekipleri çalışma başlattı | Video 03.07.2020 | 22:43
01:46
Patlama yeri havadan görüntülendi | Video 03.07.2020 | 22:43
01:48
01:10
Rus milyarder Bodrum’a milyon dolarlık yat ile geldi | Video 03.07.2020 | 21:26
02:41
Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler...O anlar kamerada | Video 03.07.2020 | 21:26
00:22
Antalya'da trafikteki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 03.07.2020 | 16:22
00:16
Son Dakika Haberi: Sakarya'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2020 | 14:54
01:45
Tunceli'de çoban köpeklerine saldıran yılan hayatının hatasını yaptı | Video 03.07.2020 | 14:06
02:38
KADEM, yeni eğitim setiyle şiddete karşı farkındalık oluşturacak | Video 03.07.2020 | 13:45
01:51
00:33
05:34
00:22
Erzincan’da sel sularının enerji hatlarını yıkma anı kamerada | Video 03.07.2020 | 11:49
06:16
06:16
01:51
01:12
01:10
Son dakika: Van’da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi | Vİdeo 03.07.2020 | 09:22
02:21
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta 12 katlı binada yangın paniği | Video 03.07.2020 | 09:02
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan silahlı yaralama olayında rastgele açılan ateş, Yedek Astsubay Arif Ozan Güven’e denk geldi. Yedek Astsubay Güven, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde aralarında alacak verecek davası bulunan Ü.S. ile H.T. telefonda tartışarak, Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde buluşmak üzere sözleştiler. Ü.S. bölgede bulunan üst geçidin altında beklerken, H.T.'nin idaresindeki otomobille yanında kardeşi T.T. ile birlikte olay yerine geldi. T.T. arabayla yanaşır yanaşmaz pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ü.S. bacağından yaralanırken, bölgede bulunan kokoreççiye giden Yedek Astsubay Arif Ozan Güven'in göğüs kısmına pompalı tüfekten çıkan saçma denk geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Güven'in can havliyle kendisini bölgede bulunan aile çay bahçesine attığı görüldü. Yedek Astsubay Güven'in, son olarak yarasına bakıp, yere yığıldığı görüldü. Kafeterya çalışanları olay yerinde yedek astsubaya ilk müdahaleyi yaparak kanamayı durdurmaya çalıştılar. Olay yerine gelen ambulansla Edremit'te bulunan özel hastaneye kaldırılan Yedek Astsubay Güven, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, H.T. ve T.T. olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinden olduğu öğrenilen Yedek Astsubay Güven'in cenazesinin, yapılan otopsinin ardından, memleketine gönderileceği öğrenildi.