Video Yaşam Şile’de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: ‘Beni mi döveceksiniz’ | Video
Şile’de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: ‘Beni mi döveceksiniz’ | Video

Şile’de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: ‘Beni mi döveceksiniz’ | Video

06.01.2024 | 10:21

Şile’de minibüs şoförü ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Şoför öğrencilere ‘beni mi döveceksiniz’ diye bağırırken bir öğrencinin ‘şikayet edeceğim’ dediği görüldü.

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Şile'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir hatlı minibüs şoförü ile öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında bir öğrenci cep telefonunu çıkararak o anları kayda aldı. Minibüs şoförünün öğrencilere 'beni mi döveceksiniz' diye bağırdığı görüldü. Bir öğrenci ise 'şikayet edeceğim, yaptığına bak' dediği görüldü. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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