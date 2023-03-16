Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
SİLİVRİ'de Murat Özay, eski sevgilisinin başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dehşet saçtı. Saldırgan açtığı ateş sonrası 2 kadın toplam 5 kişiyi silahla yaraladı. Saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde saldırganın börekçi dükkanına girerek Birkan Y.'yi vurması kameraya yansıdı.
OLAYDAN YENİ GÖRÜNTÜ
Bu arada dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Murat Özay'ın börekçiye girip Birkan Y.'ye kurşun yağdırdığı görülüyor. Kısa süre önce silah sesleriyle dışarı çıkan börekçidekiler Özay'ın üzerlerine doğru gelmesiyle içeriye giriyor. Özay, içeri girer girmez Birkan Y.'yi hedef alıyor. Bu sırada içeridekiler panikle masa altlarına saklanmaya çalışıyor. Özay, tetiğe peş peşe basarken silah bir ara tutukluk yapıyor. Şarjör değiştirip kurşun yağdırmaya devam eden saldırgan rahat tavırlarla dışarı çıkıyor.
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