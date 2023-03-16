Video Yaşam Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

16.03.2023 | 14:41

SİLİVRİ'de Murat Özay, eski sevgilisinin başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dehşet saçtı. Saldırgan açtığı ateş sonrası 2 kadın toplam 5 kişiyi silahla yaraladı. Saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde saldırganın börekçi dükkanına girerek Birkan Y.'yi vurması kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Silivri Ali Bey Mahallesi Çetin Sokak'taki olay dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Özay, (53) bir süre önce Sevcan Ö. (35) isimli kadından ayrıldı. Sevcan Ö.'nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf Birkan Y. (41) ile ilişki yaşadığını ileri süren Murat Özay dehşet saçtı. Silahıyla Sevcan Ö.'nin karşısına çıkan Özay, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş etti. Sevcan Ö. olay yerinde ağır yaralandı. Sevcan Ö.'nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İlçin S. de çocuğunun yanında silahtan çıkan ateş sonucu ağır yaralandı. Murat Özay, daha sonra börekçi dükkanı bulunan Birkan Y.'nin yanına giderek ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçen Murat A. da seken mermilerden yaralandı. Murat Özay, olaydan sonra sokak ortasında silahla dururken çevredeki esnaf ve yakında bulunan polis ekipleri müdahale edip silahını elinden aldı. Bu sırada saldırganın elinden silahı almaya çalışan esnaf Ünal P. de yaralandı. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, olay yerine çok yakın bir okul olduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan veliler, paniğe kapılarak okula gitti. Şüpheli Murat Özay olay yerinde yakalanırken, üzerinde kesici alet, silah ve silaha ait iki şarjör ile toplam 54 mermi çekirdeği bulundu. Şüpheli, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Özay bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OLAYDAN YENİ GÖRÜNTÜ
Bu arada dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Murat Özay'ın börekçiye girip Birkan Y.'ye kurşun yağdırdığı görülüyor. Kısa süre önce silah sesleriyle dışarı çıkan börekçidekiler Özay'ın üzerlerine doğru gelmesiyle içeriye giriyor. Özay, içeri girer girmez Birkan Y.'yi hedef alıyor. Bu sırada içeridekiler panikle masa altlarına saklanmaya çalışıyor. Özay, tetiğe peş peşe basarken silah bir ara tutukluk yapıyor. Şarjör değiştirip kurşun yağdırmaya devam eden saldırgan rahat tavırlarla dışarı çıkıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı! O anlar kamerada 03:13
Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı! O anlar kamerada 16.03.2023 | 14:36
Bolu’da 4.8’lik deprem güvenlik kamerasında | Video 00:39
Bolu'da 4.8'lik deprem güvenlik kamerasında | Video 16.03.2023 | 15:02
Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video 01:33
Bolu’da deprem vatandaşları sokağa döktü | Video 16.03.2023 | 15:21
Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı... Kaza anı kamerada | Video 03:40
Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı... Kaza anı kamerada | Video 16.03.2023 | 15:12
Aydın’da doluyla karışık sağanak yağış ekili oldu | Video 02:31
Aydın'da doluyla karışık sağanak yağış ekili oldu | Video 16.03.2023 | 15:08
Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video 00:18
Selde sürüklenen adama elini uzatmak yerine çekim yapmaya devam etti | Video 16.03.2023 | 15:01
Silivri’de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:46
Silivri'de eski sevgili dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 16.03.2023 | 14:41
Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi! Balıklıgöl’deki balıklara ne oldu? İşte son durum! | Video 05:43
Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi! Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu? İşte son durum! | Video 16.03.2023 | 14:55
SON DAKİKA: Bolu’da 4.8’lik deprem! İstanbul ve Ankara’da da hissedildi! Deprem Uzmanı’ndan önemli açıklamalar | Video 03:50
SON DAKİKA: Bolu’da 4.8’lik deprem! İstanbul ve Ankara’da da hissedildi! Deprem Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video 16.03.2023 | 14:29
SON DAKİKA! Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 01:14
SON DAKİKA! Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Video 16.03.2023 | 14:12
Sultangazi’de damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide böyle çarptı | Video 03:04
Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide böyle çarptı | Video 16.03.2023 | 14:12
Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:02
Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.03.2023 | 13:55
Adıyaman’da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video 03:09
Adıyaman'da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video 16.03.2023 | 12:43
Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video 03:00
Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video 16.03.2023 | 12:43
Tağar çayı taştı, tarım arazileri ve bağ evleri zarar gördü | Video 00:42
Tağar çayı taştı, tarım arazileri ve bağ evleri zarar gördü | Video 16.03.2023 | 12:32
Kolpaçino’ kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video 00:46
Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video 16.03.2023 | 12:28
Kayseri’de zincirleme trafik kazası! 10 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı | Video 02:17
Kayseri'de zincirleme trafik kazası! 10 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı | Video 16.03.2023 | 12:25
Kocaeli’de kaçak sigara imalathanelerine operasyon | Video 01:24
Kocaeli'de kaçak sigara imalathanelerine operasyon | Video 16.03.2023 | 11:41
POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama! İşte suç aletleri… | Video 02:09
POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama! İşte suç aletleri… | Video 16.03.2023 | 11:41
Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı | Video 01:18
Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı | Video 16.03.2023 | 11:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA