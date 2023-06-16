Sinop’ta 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı | Video
Sinop’ta jandarma tarafından yapılan ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı’ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, operasyon hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik Sinop ili Türkeli ilçesi merkezli İstanbul, Kocaeli, Ayancık ve Boyabat ilçelerini kapsayan 27 ayrı adreste eş zamanlı olarak 'silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu' icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve 4 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam etmekte olup, operasyon kapsamında 9 adet tabanca, 952 adet tabanca fişeği, 28 adet şarjör, 11 adet av tüfeği, 725 adet av tüfeği fişeği 8 adet bıçak, çok sayıda silah yedek parçası, 12 bin 465 TL nakit para ile 100 euro suçtan elde edilen gelir ele geçirilmiştir" denildi.
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