Video Yaşam Sinop’ta 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı | Video
Sinop’ta 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı | Video

Sinop’ta 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı | Video

16.06.2023 | 11:13

Sinop’ta jandarma tarafından yapılan ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı’ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 ayrı adrese eş zamanlı 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı, 4 şahsı yakalama çalışması devam ediyor.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, operasyon hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik Sinop ili Türkeli ilçesi merkezli İstanbul, Kocaeli, Ayancık ve Boyabat ilçelerini kapsayan 27 ayrı adreste eş zamanlı olarak 'silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu' icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve 4 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam etmekte olup, operasyon kapsamında 9 adet tabanca, 952 adet tabanca fişeği, 28 adet şarjör, 11 adet av tüfeği, 725 adet av tüfeği fişeği 8 adet bıçak, çok sayıda silah yedek parçası, 12 bin 465 TL nakit para ile 100 euro suçtan elde edilen gelir ele geçirilmiştir" denildi.

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