Video Yaşam Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı | Video
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı | Video

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı | Video

26.06.2023 | 16:29

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 2,64 gram metamfetamin, 4,06 gram eroin, 2050 paket sigara, 96 adet elektronik sigara, 75 adet puro, 17 adet tabanca namlusu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 40 kişi kaçakçılık, 23 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs, 1 şüpheli ise terör suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.

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