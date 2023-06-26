Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı | Video
Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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