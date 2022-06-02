Video Yaşam Şişli'de 73 yaşındaki adama çarpan İETT şoförü: "Kaza maktulün yola atlaması nedeniyle gerçekleşti’’ | Video
Şişli'de 73 yaşındaki adama çarpan İETT şoförü:

Şişli'de 73 yaşındaki adama çarpan İETT şoförü: "Kaza maktulün yola atlaması nedeniyle gerçekleşti’’ | Video

02.06.2022 | 13:10

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Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan Remezan Taner’e (73) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen İETT şoförü hakim karşısına çıktı. Şoför savunmasında, "Olay maktulün bir anda yola atlaması sebebiyle gerçekleşmiştir’’ dedi.

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Şişli Halaskargazi Caddesi'nde, 24 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e, güzergahında ilerleyen İETT otobüsü çarpmış, otobüs çarpan Taner kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin şoför Ahmet Tunç, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 13.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet Tunç ve avukatı hazır bulundu.

"2 HALK OTOBÜSÜNÜN ARASINDAN MAKTUL BİRDEN YOLA ÇIKTI''
Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Tunç, olay günü halk otobüsünde çalışırken Taksim'den Harbiye yönüne doğru geldiğini söyleyerek, "Orta şeritteydim, sağımda 2 tane halk otobüsü durak olmamasına rağmen arka arkaya duruyordu. Yaklaşık 40 km hızla giderken 2 halk otobüsünün arasından maktul birden yola çıktı. Kendisini son anda fark ettim, aracımda 45-50 tane yolcu bulunduğundan otobüsü sağa doğru kıramazdım çünkü sağ tarafında halk otobüsleri vardı. Benim otobüsümün içindeki yolcular yaralanabilirdi, bu yüzden otobüsü sola kırdım. Orada ağaçlar vardı, kaza da bu anda gerçekleşti. Olay maktulün bir anda yola atlaması sebebiyle gerçekleşmiştir'' şeklinde konuştu.

Sanık Tunç'un avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek beraatını, mahkeme aksi kanaatteyse hakkındaki lehe olan tüm delillerin uygulanmasını talep etti. Sanık avukatı ayrıca, müvekkilinin hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve sanık Ahmet Tunç'un savunmasının alınması gerekçesiyle hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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