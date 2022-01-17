Şişli’de evsizlerin kaldığı metruk bina alev alev yandı | Video

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Şişli’de evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı. Evsiz bir vatandaş yangından son anda kendi imkanlarıyla çıkarken yangını iki kişinin çıkardığını iddia etti.
Yangın, saat 07.15 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Küçükbayır Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binanın 2. Katında çıktı. İddiaya göre, bir evsizin yaşadığı metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alev alev yanan metruk binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken metruk binada yaşadığını iddia eden evsiz bir vatandaş, yangını iki kişinin çıkardığını iddia etti. Yangın sokakta paniğe sebep oldu. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.