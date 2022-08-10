Video Yaşam Şişli’de korku dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı | Video
Şişli’de korku dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı | Video

Şişli’de korku dolu anlar: Doğal gaz borusu patladı | Video

10.08.2022 | 15:51

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Şişli’de İSKİ ekiplerinin çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı. Patlama nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, borudan sızan doğalgaz tüm sokağı sardı. Vatandaşların iddiasına göre, İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz vanasını bulup kapatması 1 saat sürdü.

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Şişli Galata deresi Caddesinde, saat 13.20 sıralarında İSKİ ekipleri kazı çalışması yaparken doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte tüm sokağa doğalgaz sızarken, sızıntının etkisiyle şiddetli bir gürültü de oluştu. İSKİ ekipleri ve durumu gören vatandaşlar İGDAŞ ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis, çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de patlamanın yaşandığı caddeyi her iki yönden araçlarla trafiğe kapattı.

"VANANIN BULUNMASI 1 SAAT SÜRDÜ, METREKÜPLERCE DOĞALGAZ HAVAYA UÇTU"
Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, ana vanayı bulmak için çalışmalara başladı. İddiaya göre, ekiplerin vanayı bulması yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat sonunda vana kapatıldı ancak bu kez de içeride kalan gazın tamamen boşaltılması beklendi. Hattan geçen metreküplerce doğalgaz havaya uçarken çevredeki vatandaşların paniği de devam etti. Bir süre sonra gaz tamamen boşalınca mahalleli rahat bir nefes aldı.

"NE BİR KROKİ, NE BİR ŞEF TEK BAŞINA KAZIYORDU"
Olayın yaşandığı sokakta çalışan Erdoğan Akkuş, "İçeride çalışıyordum. Yüksek gürültülü bir ses çıktı. Sonra dışarı çıktım ve kepçenin tek başına çalıştığını gördüm. Zaten bir haftadan beri 20 metrelik bir kanalizasyon borusu döşenecekti bir türlü döşenemedi. Tozunu dumanını 15 gündür çekiyoruz. Başında kimse yoktu, kepçe tek başına kazıyordu. Ne bir kroki ne bir şef, burada doğalgaz borusu olup olmadığına bakan yoktu.

"İGDAŞ GELDİ, SAATLERCE VANA ARADI"
Aynı sokakta yaşayan Selçuk Ertürk de, "Ekip erken geldi ama vanayı bulamadılar. İnsanların birbirinden haberi yok. Burada kazı yapan İSKİ, nerede ne var bilmeyerek buraya gelip kazı yapıyor. Doğal olarak kör noktaya vurup insanların canına kastediyor. Geçen kablonun bile krokisi varken, koskoca kablonun, asıl riskin nasıl krokisi verilmiyor. İGDAŞ buraya geldi, saatlerce vana aradı. Sonra da bulup kapattılar. İSKİ'den ve İGDAŞ'ın yetkilileri henüz gelmedi, sadece çalışanları geldi. Bir yetkili gelip de "Burada ne oluyor, bir tutanak tutalım" demedi henüz. En nihayetinde, insan sağlığı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Ekiplerin sızıntının yaşandığı alandaki çalışmalarına devam ettiği görüldü.

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