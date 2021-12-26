Video Yaşam Şişli’de virajı alamayıp devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video
Şişli’de virajı alamayıp devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video

Şişli’de virajı alamayıp devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video

26.12.2021 | 08:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta dalgın anne çocuğunu unuttu! Bebek arabasının caddeye doğru ilerlediği anlar kamerada | Video 01:34
Esenyurt’ta dalgın anne çocuğunu unuttu! Bebek arabasının caddeye doğru ilerlediği anlar kamerada | Video 26.12.2021 | 09:24
Sivas’ın en büyük gölü Tödürge buz tuttu | Video 02:23
Sivas’ın en büyük gölü "Tödürge" buz tuttu | Video 26.12.2021 | 09:22
Sancaktepe’de oksijen yüklü tır dereye uçtu | Video 05:32
Sancaktepe'de oksijen yüklü tır dereye uçtu | Video 26.12.2021 | 09:14
Şişli’de virajı alamayıp devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video 04:37
Şişli’de virajı alamayıp devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video 26.12.2021 | 08:59
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 00:42
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 26.12.2021 | 08:59
Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:55
Konya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.12.2021 | 08:59
Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı | Video 00:31
Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı | Video 26.12.2021 | 08:59
Minik Asiye’nin yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 03:08
Minik Asiye'nin yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 26.12.2021 | 08:52
Silivri’de dehşet! Yanmış kadın cesedi bulundu | Video 01:49
Silivri'de dehşet! Yanmış kadın cesedi bulundu | Video 25.12.2021 | 16:36
İstanbul Havalimanı’nda 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi | Video 02:45
İstanbul Havalimanı’nda 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi | Video 25.12.2021 | 16:36
Restoranın çatı katındaki yangın herkesi sokağa döktü | Video 04:17
Restoranın çatı katındaki yangın herkesi sokağa döktü | Video 25.12.2021 | 16:10
Çalınan elektrikli bisikleti sahibine geri verildi | Video 00:16
Çalınan elektrikli bisikleti sahibine geri verildi | Video 25.12.2021 | 16:02
Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı | Video 03:50
Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı | Video 25.12.2021 | 15:24
Bursa’da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kamerada | Video 07:05
Bursa'da 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası anı kamerada | Video 25.12.2021 | 15:15
Cinnet getiren baba vahşeti! 7 yaşındaki oğlunu öldürdü | Video 03:10
Cinnet getiren baba vahşeti! 7 yaşındaki oğlunu öldürdü | Video 25.12.2021 | 15:04
Sultangazi’de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı | Video 01:56
Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı | Video 25.12.2021 | 14:55
Bartın’da karla kaplanan yolda kartpostallık görüntüler oluştu | Video 03:35
Bartın'da karla kaplanan yolda kartpostallık görüntüler oluştu | Video 25.12.2021 | 14:01
Pendik’te esnaftan tırnakçılara fırçalı, uçan tekmeli dayak | Video 03:15
Pendik'te esnaftan tırnakçılara fırçalı, uçan tekmeli dayak | Video 25.12.2021 | 14:03
Büyükada’ya dadanan İranlı hırsızlar yakalandı | Video 00:26
Büyükada’ya dadanan İranlı hırsızlar yakalandı | Video 25.12.2021 | 13:44
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası sosyal medya şirketlerine seslendi | Video 11:13
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası sosyal medya şirketlerine seslendi | Video 25.12.2021 | 13:21

Şişlide iki kişinin olduğu motosiklet virajı alamayınca yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazada iki kişi ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 04.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile Seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, virajı alamayınca yan yatarak metrelerce sürüklendi. Yola savrulan Sürücü ve beraberindeki bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslar Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA