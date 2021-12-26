Şişli’de virajı alamayıp devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 2 yaralı | Video
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Şişlide iki kişinin olduğu motosiklet virajı alamayınca yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazada iki kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile Seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, virajı alamayınca yan yatarak metrelerce sürüklendi. Yola savrulan Sürücü ve beraberindeki bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslar Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.