Şişli’deki Bomonti Tüneli’nde İETT Otobüsünde yangın 13.11.2024 | 09:28 İstanbul Şişli Bomonti Tüneli’nde sabah erken saatlerde İETT Özel Halk Otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen otobüs söndürülürken, tedbir amaçlı tünel araç trafiğine kapatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, 07:30 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bomonti Tüneli'nden Dolmabahçe istikametine giden İETT Özel Halk Otobüsü, seyir halindeyken arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Şoför, dumanları fark etmesiyle otobüsü yol kenarına çekerek aşağıya indi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir alarak tüneli araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otobüsteki yangın söndürüldü.



Yangın esnasında İETT Otobüsü içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından trafiğe kapatılan Bomonti Tüneli yeniden trafiğe açıldı.