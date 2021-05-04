Sivas otomobilin motoruna giren yavru kedinin inadı ekipleri pes ettirdi

Sivas'ta, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi ekiplerin uzun süren çabasına rağmen dışarı çıkartılamadı.

Gece saatlerinde, Şeyh Şamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi üzerinde vatandaşlar Mehmet Ali Çelik'e ait park halindeki 58 AG 231 plakalı otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Durum otomobilin sahibi Çelik'e haber verildi. Bir süre motorda kediyi arayan Çelik ve çevredekiler yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkaramadı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin de uzun süren çabasına rağmen yavru kedi mahsur kaldığı yerden çıkarılamadı.



Kediyi çıkarmak için uzun süre çaba sarf ettiklerini söyleyen Mehmet Ali Çelik, "Kedi devamlı hareket ediyor. Bir sıkışma yok ama dışarıya çıkmıyor. Ekmek falan koyduk ama çıkmadı. İtfaiye ekipleri de müdahale etti. Aracın alt kısmını da söktük, kendiliğinden çıkmasını bekleyeceğiz" dedi.

