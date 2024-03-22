Sivas’ta 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama | Video
Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaya ilişkin yakalanan 11 şahsa, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında adli işlem yapıldı. Adli işlemlerinin ardından 10 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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