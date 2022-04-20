Video Yaşam Sivas'ta çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu | Video
Sivas'ta çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu | Video

Sivas'ta çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu | Video

20.04.2022 | 15:49

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Sivas Valisi Salih Ayhan 4 evin yanarak küle döndüğü İkizyaka köyünde incelemelerde bulundu. Vali Salih Ayhan, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına hızla müdahale edildiğini ancak evlerin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

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Sivas'ın Koyulhisar İlçesi İkizyaka Köyü'nde bir evde başlayan ve daha sonra 3 eve sıçrayan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin sabaha kadar süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan köye giderek incelemelerde bulundu.

YARALAR KISA SÜREDE SARILACAK

İkizyaka köyünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen 4 evde incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, burada yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve yaraların kısa sürede sarılacağını vurgulayan Vali Salih Ayhan, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına hızla müdahale edildiğini ancak evlerin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın nedeninin bilinmediğini ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Salih Ayhan, bölgenin coğrafyasının ve evlerin statiğinin yangının hızını artırdığını ifade etti. Koyulhisar, Suşehri ve Mesudiye bölge ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını, 2 evde kısmi toplam da 4 ev de ciddi zarar oluştuğunu söyledi.

"CAN KAYBI OLMAMASI TEK TESELLİMİZ"

Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Vali Salih Ayhan, "Devletimiz büyüktür vatandaşımızın derdini, sıkıntısını kısa zamanda gidereceğini söyleyebiliriz. Gece şiddetli rüzgâr olması, coğrafyanın da buna müsait olması korkuya ve gerginliğe sebebiyet verdi. Ama hamd olsun ekiplerin olaya hızlı müdahale etmesi süreci kontrol etmemizi sağladı. Bizde bu gün geçmiş olsun dileklerimiz için geldik. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim bizi daha büyük kaza beladan muhafaza eylesin. Can sağ olduktan sonra, mal yerine gelir. İnşallah en kısa zamanda buradaki mağduriyetinde giderileceğini söyleyebilirim. Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

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