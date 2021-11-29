Sivas'ta iki katlı apartmanın çatısında korkutan yangın! | Video

SİVAS'ta iki katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması ile söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın çatısı bacadan çıkan alev nedeniyle tutuştu. Binadan duman çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri ise kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası bina çatısında hasar oluştu.Yangını fark eden Ahmet Turan Aslan (67), Sabah sağlık ocağına gidecektim. Bir de baktım bina yanıyor. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. Kısa sürede gelip müdahale edildi. Herhangi bir yaralanma yok. Binadaki herkes hemen boşaltıldı dedi.