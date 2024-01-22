Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.