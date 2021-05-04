Video Yaşam Sivas’ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu | Video

Sivas’ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu | Video

Sivas’ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu | Video
04.05.2021 | 21:40

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Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış taşkınlara neden oldu, Sivas-Malatya karayolu bir süre araç ulaşımına kapandı.

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