Video Yaşam Şoför su şişesine uzanınca, LPG tankeri şarampole uçtu | Video
Şoför su şişesine uzanınca, LPG tankeri şarampole uçtu | Video

Şoför su şişesine uzanınca, LPG tankeri şarampole uçtu | Video

01.10.2022 | 12:03

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OTOMATİK OYNAT

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde sürücüsü yan koltukta bulunan su şişesine uzanınca LPG tankeri şarampole uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Gemerek yol ayrımı yakınında meydana geldi. H.S. idaresindeki boş olduğu öğrenilen LPG tankeri, sürücüsü yan koltukta bulunan su şişesini almak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Şarampole uçan tırın tanker kısmı askıda kaldı. Kazada kimse yaralanmadı. Durum polis ekiplerine haber verildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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