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OTOMATİK OYNAT
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Şoför su şişesine uzanınca, LPG tankeri şarampole uçtu | Video 01.10.2022 | 12:03
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Bağcılar'da sürücülerin trafik tartışması kamerada | Video 01.10.2022 | 11:18
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Saman yüklü traktör alev alev böyle yandı | Video 01.10.2022 | 11:18
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Anne kedinin yavrusuna kavuşma anı kamerada | Video 01.10.2022 | 11:09
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Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 01.10.2022 | 10:49
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DEAŞ'ın sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı | Video 01.10.2022 | 10:04
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Mersin'deki terör saldırısında 1 kişi tutuklandı | Video 01.10.2022 | 10:03
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Sultangazi'de sahte içki operasyonu | Video 01.10.2022 | 09:31
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Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 66 kilo ‘Skunk’ ele geçirildi | Video 01.10.2022 | 09:31
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Manisa'da korkutan yangın | Video 30.09.2022 | 21:00
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Japonya’dan Kapadokya'ya geldiler, gösterileriyle ilgi odağı oldular | Video 30.09.2022 | 18:23
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Ciple otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı | Video 30.09.2022 | 17:03
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Sultangazi'de gaz kaçağı patlamaya neden oldu: 1 yaralı | Video 30.09.2022 | 16:36
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Sakarya'da inşaat halindeki okulun saçağı çöktü: 1 hafif yaralı | Video 30.09.2022 | 16:29
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İzmir'de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı | Video 30.09.2022 | 15:58
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Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı | Video 30.09.2022 | 14:51
Sivas’ın Gemerek ilçesinde sürücüsü yan koltukta bulunan su şişesine uzanınca LPG tankeri şarampole uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.