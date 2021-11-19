Video Yaşam Soğuk hava balıkçıları vurdu, tezgahlarda fiyatlar arttı
Soğuk hava balıkçıları vurdu, tezgahlarda fiyatlar arttı

Soğuk hava balıkçıları vurdu, tezgahlarda fiyatlar arttı

19.11.2021 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Soğuk hava balıkçıları vurdu, tezgahlarda fiyatlar arttı 01:26
Soğuk hava balıkçıları vurdu, tezgahlarda fiyatlar arttı 19.11.2021 | 09:49
Darbedildi, hakarete uğradı, zorla araca bindirildi! | Video 03:11
Darbedildi, hakarete uğradı, zorla araca bindirildi! | Video 19.11.2021 | 09:38
Gaziantep’te boş bir arazide, boğazı kesilerek öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı tutuklandı | Video 02:06
Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı | Video 19.11.2021 | 09:31
Adana’da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı 02:44
Adana'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı 19.11.2021 | 09:06
İlan verip buluşma ayarladılar, suçüstü yakaladılar 00:19
İlan verip buluşma ayarladılar, suçüstü yakaladılar 19.11.2021 | 08:48
Pınar Altuğ spor yaparken paylaştı, düzgün fiziğiyle hayran bıraktı | Video 00:27
Pınar Altuğ spor yaparken paylaştı, düzgün fiziğiyle hayran bıraktı | Video 19.11.2021 | 08:59
Ankara’da bir apartmanda meydana gelen patlamada, 3’ü ağır 4 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti 01:08
Ankara’da bir apartmanda meydana gelen patlamada, 3’ü ağır 4 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti 19.11.2021 | 08:45
Ankara’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | vİDEO 03:23
Ankara’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | vİDEO 19.11.2021 | 08:38
Kaldırım taşıyla ATM’lere saldırdı... Bir polisi de yaraladı... | Video 00:33
Kaldırım taşıyla ATM’lere saldırdı... Bir polisi de yaraladı... | Video 18.11.2021 | 22:06
Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 10:09
Esra Erol’da bir ilk! Mehmet Can baba olduğunu Esra Erol canlı yayınında öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 18.11.2021 | 20:20
“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar! | Video 00:23
“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar! | Video 18.11.2021 | 19:35
Şanlıurfa’da otomobille çarpışan kamyon şarampole uçtu: 4 yaralı 00:51
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan kamyon şarampole uçtu: 4 yaralı 18.11.2021 | 16:51
Başakşehir’de çarşafa sarılı cenin bulundu 02:30
Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu 18.11.2021 | 16:35
Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı | Video 01:26
Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı | Video 18.11.2021 | 16:35
Seyir halindeki LPG’li otomobil cadde ortasında alev aldı | Video 01:09
Seyir halindeki LPG'li otomobil cadde ortasında alev aldı | Video 18.11.2021 | 16:33
Hatay’da sahte alkol operasyonu! | Video 00:22
Hatay'da sahte alkol operasyonu! | Video 18.11.2021 | 16:22
Oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu 01:42
Oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu 18.11.2021 | 16:18
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kavgada dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Video 03:10
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgada dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı | Video 18.11.2021 | 15:04
5 kişinin öldüğü servis kazasına ilişkin lise müdürü açığa alındı | Video 03:42
5 kişinin öldüğü servis kazasına ilişkin lise müdürü açığa alındı | Video 18.11.2021 | 14:21
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: Sezonun ilk yarısını en iyi yerde bitirmek istiyoruz | Video 03:48
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Sezonun ilk yarısını en iyi yerde bitirmek istiyoruz" | Video 18.11.2021 | 14:36

Balıkesir'in Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçesi Bandırma'da tutulan hamsi miktarı azalınca, fiyatlarda artış oldu. Balıkesir Büyükşehir balık halinde balık miktarının az olması etiketlere yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bandırma'da tutulan hamsi miktarı azalınca, fiyatlarda artış yaşandı. Havaların rüzgarlı olmasının hale gelen balık miktarını azalttığını ve balık fiyatlarını yükselttiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, hafta içi kilosu 25 lira olan hamsinin fiyatının 40 liraya çıktığını söyledi. Son günlerde çinekop balığının bol olduğunu ve kilosunun 40 Liradan satıldığını belirten Yıldız, "Hava şartlarından dolayı, rüzgarın etkili olmasından dolayı balık fiyatları arttı. Şu anda hamsinin kilosu 40 lira. Karadeniz'den hamsi geliyor kilosu 30 Lira. Hafta içi 25 liraya kadar düştü. Şu anda hava estiği için fiyatlar arttı. Çinekopta bolluk var. Çinekopun kilosu 40 lira. Bundan sonra havaların güzel olması gerekiyor. Havalar iyi olunca kayıklar ağ atıyor, o yüzden de fiyatlar uygun oluyor. Havalar estiği zaman balık fiyatları yüksek oluyor " dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA