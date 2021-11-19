Soğuk hava balıkçıları vurdu, tezgahlarda fiyatlar arttı

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Balıkesir'in Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçesi Bandırma'da tutulan hamsi miktarı azalınca, fiyatlarda artış oldu. Balıkesir Büyükşehir balık halinde balık miktarının az olması etiketlere yansıdı.
Bandırma'da tutulan hamsi miktarı azalınca, fiyatlarda artış yaşandı. Havaların rüzgarlı olmasının hale gelen balık miktarını azalttığını ve balık fiyatlarını yükselttiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, hafta içi kilosu 25 lira olan hamsinin fiyatının 40 liraya çıktığını söyledi. Son günlerde çinekop balığının bol olduğunu ve kilosunun 40 Liradan satıldığını belirten Yıldız, "Hava şartlarından dolayı, rüzgarın etkili olmasından dolayı balık fiyatları arttı. Şu anda hamsinin kilosu 40 lira. Karadeniz'den hamsi geliyor kilosu 30 Lira. Hafta içi 25 liraya kadar düştü. Şu anda hava estiği için fiyatlar arttı. Çinekopta bolluk var. Çinekopun kilosu 40 lira. Bundan sonra havaların güzel olması gerekiyor. Havalar iyi olunca kayıklar ağ atıyor, o yüzden de fiyatlar uygun oluyor. Havalar estiği zaman balık fiyatları yüksek oluyor " dedi.