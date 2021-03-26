Video Yaşam Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi | Video

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi | Video

Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi | Video
26.03.2021 | 16:25

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Kerem Demir isimli vatandaş etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yavru köpekleri ve kirpiyi besledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün akşam yaptığı uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam etti. Kerem Demir isimli vatandaş Safranbolu ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından aç kalan sahipsiz yavru köpekleri bir araya getirerek besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden Demir'in görüntülerinde bir kirpinin de yavru köpeklerle birlikte olduğu görüldü.

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